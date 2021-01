C’è posta per te, la storia di Rossella “abbandonata” dal padre: “Cresciuta in famiglie affidatarie” (Di domenica 10 gennaio 2021) Antonio cerca la figlia Rossella che aveva “abbandonato” 14 anni fa C’è posta per te 2021 ha aperto ufficialmente i battenti e come sempre ci sono tante storie di persone comuni pronte ad emozionare i telespettatori. Tra queste, c’è anche quella di Antonio, padre che ha contattato la redazione per trovare la figlia Rossella, con la quale è sempre stato assente. Nel gennaio 2018 Rossella ha chiesto al padre i soldi per la patente. Lui le ha detto di no senza darle alcuna spiegazione. A quel punto, il rapporto tra i due si è raffreddato, fino a che il padre sparì completamente dalla vita della figlia. Rossella ha un fratellastro di nome Tommaso, anche lui presente nello studio in trasmissione. Il padre ha riconosciuto di aver ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 10 gennaio 2021) Antonio cerca la figliache aveva “abbandonato” 14 anni fa C’èper te 2021 ha aperto ufficialmente i battenti e come sempre ci sono tante storie di persone comuni pronte ad emozionare i telespettatori. Tra queste, c’è anche quella di Antonio,che ha contattato la redazione per trovare la figlia, con la quale è sempre stato assente. Nel gennaio 2018ha chiesto ali soldi per la patente. Lui le ha detto di no senza darle alcuna spiegazione. A quel punto, il rapporto tra i due si è raffreddato, fino a che ilsparì completamente dalla vita della figlia.ha un fratellastro di nome Tommaso, anche lui presente nello studio in trasmissione. Ilha riconosciuto di aver ...

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Quest’anno c’è posta solo per chi ama la musica ?? #cepostaperte - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - aurora26010 : RT @neve1280: E dopo svariati Tommaso a c’è posta è arrivato anche un Francesco ???????????? #tzvip - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: C'è Posta per Te, Sabrina Ferilli e Luca Argentero ospiti. Polemica social: in studio niente distanziamento e mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia