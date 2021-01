C’è Posta per Te, figlia ai genitori: “Non siete falliti”. Ferilli dà della stro**a a Maria (FOTO) (Di sabato 9 gennaio 2021) Primo appuntamento del 2021 di C’è Posta per Te È iniziata la 24esima stagione di C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella prima puntata del 2021, nello studio Elios di Roma, oltre alle storie di gente comune, ha visto protagonisti anche due ospiti d’eccezione. Nella prima abbiamo visto la presenza di Sabrina Ferilli e per la prima volta insieme in tv anche la madre Ida. Mentre nella seconda, l’ex gieffino è grande attore Luca Argentero. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella storia di Mario, Simona e la figlia Claudia. (Continua dopo la FOTO) Sabrina Ferilli, mamma Ida e ClaudiaLa storia di Claudia e i suoi genitori Mario e Simona Claudia ha deciso di fare una sorpresa al padre e alla madre, in ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 9 gennaio 2021) Primo appuntamento del 2021 di C’èper Te È iniziata la 24esima stagione di C’èper Te, il people show ideato e condotto daDe Filippi. Nella prima puntata del 2021, nello studio Elios di Roma, oltre alle storie di gente comune, ha visto protagonisti anche due ospiti d’eccezione. Nella prima abbiamo visto la presenza di Sabrinae per la prima volta insieme in tv anche la madre Ida. Mentre nella seconda, l’ex gieffino è grande attore Luca Argentero. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella storia di Mario, Simona e laClaudia. (Continua dopo la) Sabrina, mamma Ida e ClaudiaLa storia di Claudia e i suoiMario e Simona Claudia ha deciso di fare una sorpresa al padre e alla madre, in ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - eeffettodomino : RT @egsiracconta: “Mentre guardo il mio programma preferito che è Maria De Filippi c’è posta per te” ?? #gregorelli #montecarlers https://t… - IntrepidoLimone : @ilgiornale Io aspettavo un messaggio a Maria De filippi per impedire gli abbracci a c'è Posta per te #cepostaperte -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia