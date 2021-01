C’è posta per te, chi è Maurizio Zamboni: l’amatissimo postino che ha conquistato il pubblico (Di sabato 9 gennaio 2021) Il pubblico lo ha conosciuto e apprezzato a C’è posta per te, è stato il postino più amato della trasmissione: chi è Maurizio Zamboni, scopriamo tutti i dettagli che lo riguardano. (fonte Instagram)Tornerà questa sera, 9 Gennaio 2021, l’amatissimo ed emozionante C’è posta per te: ricordate il celebre postino Maurizio Zamboni? Scopriamo alcuni dettagli che lo riguardano. Ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo luminoso sorriso ed è stato uno dei volti più amati del programma. Originario di Bergamo, con il suo talento e il suo fascino ha preso parte anche ad un altro format della celebre Maria De Filippi. Parliamo di Uomini e Donne, ovviamente, dove ha ricoperto il ruolo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 9 gennaio 2021) Illo ha conosciuto e apprezzato a C’èper te, è stato ilpiù amato della trasmissione: chi è, scopriamo tutti i dettagli che lo riguardano. (fonte Instagram)Tornerà questa sera, 9 Gennaio 2021,ed emozionante C’èper te: ricordate il celebre? Scopriamo alcuni dettagli che lo riguardano. Hailcon la sua simpatia e il suo luminoso sorriso ed è stato uno dei volti più amati del programma. Originario di Bergamo, con il suo talento e il suo fascino ha preso parte anche ad un altro format della celebre Maria De Filippi. Parliamo di Uomini e Donne, ovviamente, dove ha ricoperto il ruolo ...

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - xjorgesmile : Oggi è sabato aka stasera ricomincia c’è posta per te - CfltChiara : RT @nojjossaa: Che figata stasera si piange grazie c’è posta per te:) - annachiara_27_ : i miei genitori hanno sempre detto di voler raccontare una storia finta drammatica per andare a c'è posta per te, d… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia