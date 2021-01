C'è posta per te 2021, ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero nella prima puntata, stasera su Canale 5 (Di sabato 9 gennaio 2021) C'è posta per te 2021 debutta stasera su Canale 5 alle 21:25 con la prima puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Sabrina Ferilli, accompagnata dalla mamma, e Luca Argentero. C'è posta per te 2021 arriva stasera su Canale 5, alle 21:25, con la prima puntata della ventiquattresima edizione. E il people-show condotto da Maria De Filippi torna quasi in tempo per festeggiare il 21° compleanno, che cadrà ufficialmente il prossimo 12 gennaio. Il momento dell'anno, dunque, in cui i sentimenti e le travolgenti emozioni diventano protagoniste della prima serata di Mediaset, è tornato, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 gennaio 2021) C'èper tedebuttasu5 alle 21:25 con ladi Maria De Filippi saranno, accompagnata dalla mamma, e. C'èper tearrivasu5, alle 21:25, con ladella ventiquattresima edizione. E il people-show condotto da Maria De Filippi torna quasi in tempo per festeggiare il 21° compleanno, che cadrà ufficialmente il prossimo 12 gennaio. Il momento dell'anno, dunque, in cui i sentimenti e le travolgenti emozioni diventano protagoniste dellaserata di Mediaset, è tornato, ...

