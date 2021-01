Cavani squalificato per 3 giornate. Le motivazioni della Football Association (Di sabato 9 gennaio 2021) Edinson Cavani è stato squalificato per 3 giornate a causa del suo post su Instagram in cui chiamava un suo amico “negrito” web sourceE’ costata davvero cara quella risposta su Instagram ad Edinson Cavani. L’attaccante ex Napoli, ora al Manchester United, è stato infatti squalificato per 3 giornate, multato per un valore complessivo di 100mila sterline e costretto a seguire un corso educativo della durata di 4 mesi. Il motivo è ormai di dominio pubblico: il bomber aveva ricevuto un messaggio su Instagram dopo la sua doppietta contro il Southampton da un suo amico, tal Pablo Fernandez. Nel post, inserito dallo stesso Cavani tra le sue storie, c’era l’attaccante che festeggiava il gol ed un incitamento del suo amico, al quale l’uruguaiano ha risposto con ... Leggi su instanews (Di sabato 9 gennaio 2021) Edinsonè statoper 3a causa del suo post su Instagram in cui chiamava un suo amico “negrito” web sourceE’ costata davvero cara quella risposta su Instagram ad Edinson. L’attaccante ex Napoli, ora al Manchester United, è stato infattiper 3, multato per un valore complessivo di 100mila sterline e costretto a seguire un corso educativodurata di 4 mesi. Il motivo è ormai di dominio pubblico: il bomber aveva ricevuto un messaggio su Instagram dopo la sua doppietta contro il Southampton da un suo amico, tal Pablo Fernandez. Nel post, inserito dallo stessotra le sue storie, c’era l’attaccante che festeggiava il gol ed un incitamento del suo amico, al quale l’uruguaiano ha risposto con ...

La FA inglese è tornata sulla questione della squalifica di Cavani per il messaggio social ‘Gracias negrito’ riferito ad un suo amico. La commissione disciplinare ammette di aver compreso che il ...

Edinson Cavani, giocatore del Manchester United, è stato accusato di aver usato un termine offensivo sui social network e per questo è stato squalificato per 3 giornate. Oggi, la FA è tornata sulla qu ...

La FA inglese è tornata sulla questione della squalifica di Cavani per il messaggio social ‘Gracias negrito’ riferito ad un suo amico. La commissione disciplinare ammette di aver compreso che il ...Edinson Cavani, giocatore del Manchester United, è stato accusato di aver usato un termine offensivo sui social network e per questo è stato squalificato per 3 giornate. Oggi, la FA è tornata sulla qu ...