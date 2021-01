Catania-Tacopina | oggi niente firme | punti del contratto ancora da chiarire Le ultime

Leggi su mediagol

(Di sabato 9 gennaio 2021) Slitta la firma per la cessione delCalcio.La data di sabato 9 gennaio - ovvero- per la firma delpreliminare d'acquisto del club non verrà rispettata. "La trattativa continua e resta l’ottimismo anche se ci sono daalcunidell’atto da sottoscrivere", scrive l'edizione odierna de 'La Sicilia'. Nel dettaglio, l’avv. Salvo Arena - che assiste Joe- ha chiesto di apportare alcune modifiche ale di definire ulteriori dettagli. Ragion per cui, si è deciso di rinviare il tutto alla prossima settimana quando l'ex patron del Venezia tornerà in Sicilia. "Si è trattato solo di un rinvio, la trattativa si concluderà positivamente". Lo ha ribadito il maggiore azionista della Sigi, Gaetano Nicolosi.: ...