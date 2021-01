Cassano ammette | “Stavo andando alla Juventus ma… sarei durato 3 giorni”

(Di sabato 9 gennaio 2021) Antoniosenza freni. Il solito FantAntonio non si trattiene e rivela dettagli sul suo passato da calciatore raccontando un retroscena di mercato decisamente interessante. Ospite fisso nell'appuntamento in streaming su Twitch TV con la Bobo Tv di Vieri, l'ex attaccante ha ricordato: "Pensavo di dover andare all'Inter. Un giorno mi chiama Bronzetti e mi dice che mi voleva il Real Madrid. L'Inter era la mia squadra ma come facevo a dire al Real Madrid di no?!".E ancora: "Un giorno io avevo un accordo con la. Mi offrivano una determinata cifra, faccio un esempio 10 euro. Ma la Roma offriva 30. E io allora ho detto 'sto venendo giàRoma' (ride ndr). Ma dico la verità,non volevo andare. Duro 3. Faccio la presentazione, faccio il primo allenamento ...

Antonio Cassano senza freni. Il solito FantAntonio non si trattiene e rivela dettagli sul suo passato da calciatore raccontando un retroscena di mercato decisamente interessante. Ospite fisso nell'app ...