Caso Usa, le parole di Biden: “Bene che Trump non venga al mio giuramento” (Di sabato 9 gennaio 2021) Negli Stati Uniti continua la sottile sfida tra i due ex sfidanti. Biden, presidente eletto, felice della non presenza di Trump. Joe Biden presidente (Facebook)Joe Biden si dice soddisfatto della dichiarazione dell’ex presidente Trump, che ha informato tutti del fatto che al giuramento del novo presidente non sarà presente. Nei giorni scorsi Trump ha finalmente accettato ed ammesso la vittoria di Biden, ma ha dichiarato allo stesso tempo che in ogni Caso non sarà presente alla cerimonia di giuramento del nuovo presidente, fatto di per se, molto curioso ed assolutamente fuori da ogni logico protocollo. “Buona cosa che Trump non sarà al mio giuramento, è inadatto”, ha ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Negli Stati Uniti continua la sottile sfida tra i due ex sfidanti., presidente eletto, felice della non presenza di. Joepresidente (Facebook)Joesi dice soddisfatto della dichiarazione dell’ex presidente, che ha informato tutti del fatto che aldel novo presidente non sarà presente. Nei giorni scorsiha finalmente accettato ed ammesso la vittoria di, ma ha dichiarato allo stesso tempo che in ogninon sarà presente alla cerimonia didel nuovo presidente, fatto di per se, molto curioso ed assolutamente fuori da ogni logico protocollo. “Buona cosa chenon sarà al mio, è inadatto”, ha ...

