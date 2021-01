Carrarese-Juventus U23: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 9 gennaio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Carrarese-Juventus U23, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 18° giornata del campionato di Serie C – Girone A. IL MOMENTO DELLA Carrarese La squadra di Silvio Baldini, sebbene quarta in classifica ad appena 5 punti dal secondo posto del Como (il Renate primo dista attualmente 9 punti), non può dire di aver chiuso il 2020 in maniera particolarmente positiva. Infatti, nonostante i 4 punti conquistati nelle ultime due gare dell’anno grazie al pareggio con la Lucchese e alla vittoria con l’Albinoleffe, i giallazzurri hanno perso terreno dalla vetta a causa delle due precedenti sconfitte consecutive, entrambe per 2-1, contro Como e Pergolettese che hanno forse fatto sfumare definitivamente il sogno di vincere il campionato. Ai toscani, non resta quindi che confermarsi in zona playoff ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Tutto quello che c’è da sapere suU23, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 18° giornata del campionato di Serie C – Girone A. IL MOMENTO DELLALa squadra di Silvio Baldini, sebbene quarta in classifica ad appena 5 punti dal secondo posto del Como (il Renate primo dista attualmente 9 punti), non può dire di aver chiuso il 2020 in maniera particolarmente positiva. Infatti, nonostante i 4 punti conquistati nelle ultime due gare dell’anno grazie al pareggio con la Lucchese e alla vittoria con l’Albinoleffe, i giallazzurri hanno perso terreno dalla vetta a causa delle due precedenti sconfitte consecutive, entrambe per 2-1, contro Como e Pergolettese che hanno forse fatto sfumare definitivamente il sogno di vincere il campionato. Ai toscani, non resta quindi che confermarsi in zona playoff ...

JuventusFCYouth : #Under23, domani ricomincia la corsa in campionato ?? La lista dei convocati per #CarrareseJuve ??… - JuventusFCYouth : #Under23 | Sabato si torna in campo ?? Il video dell'allenamento odierno è on demand su @JuventusTV, qui ??… - infoitsport : Carrarese - Juventus U23: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio - junews24com : Carrarese-Juventus U23 dal retrogusto playoff: è già big match nel Girone A - junews24com : Carrarese-Juventus U23: un dato preoccupa l’attacco di Zauli -