Carlotta chiama il padre a C’è posta per te: la matrigna Cinzia scatena il web (Di sabato 9 gennaio 2021) Carlotta chiama a C’è posta per te il padre che non vede e non sente da nove anni: in studio c’è anche la moglie Cinzia che scatena il web. Carlotta chiama C’è posta per te per recuperare il rapporto con il padre che non vede e non sente da nove anni. Carlotta è mamma di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 9 gennaio 2021)a C’èper te ilche non vede e non sente da nove anni: in studio c’è anche la mogliecheil web.C’èper te per recuperare il rapporto con ilche non vede e non sente da nove anni.è mamma di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

veronicaruffo : RT @gabrielsniceass: il padre che la chiama carlotta carlotta con quell’aria io già mi ero alzata #cepostaperte - ansiaebasta : Il padre che la chiama “Carlotta... Carlotta... Carlotta” IN QUEL MODO Intanto ti calmi e ti dai una regolata #CePostaPerTe - ImAimeeGarcia : Fatemi capire Questa si chiama Carlotta e ha un figlio di nome Tommaso. Stacchiamo dalla diretta ma è come se non s… - gabrielsniceass : il padre che la chiama carlotta carlotta con quell’aria io già mi ero alzata #cepostaperte - thehsama : non dayane che adesso chiama carlotta 'pecorina' -