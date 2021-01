Cara Meloni, su Trump (e Biden) ti sbagli. Firmato Cicchitto (Di sabato 9 gennaio 2021) Premesso che davvero la violenza va condannata sempre e ovunque e che, per non sottrarmi a temi anche molto delicati, il sottoscritto nel passato ha condannato gli assassinii di Acca Laurentia e di Sergio Ramelli e non si è neanche scandalizzato se nelle ricorrenze di questi crimini qualcuno ha solidarizzato facendo il saluto romano, non c’è dubbio che negli Usa vanno condannati anche gli incendi e le distruzioni poste in essere dal settore estremista del movimento Black Lives Matter e anche la distruzione dei monumenti storici di qualsiasi tipo. Ma qui è in discussione ben altro. È in discussione un presidente degli Stati Uniti “non innocente” perché da tempo ha assunto un atteggiamento sostanzialmente eversivo perché non ha riconosciuto il voto legittimo degli elettori e già prima dell’assalto al parlamento del 6 gennaio aveva cercato di mettere in atto delle autentiche gherminelle ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Premesso che davvero la violenza va condannata sempre e ovunque e che, per non sottrarmi a temi anche molto delicati, il sottoscritto nel passato ha condannato gli assassinii di Acca Laurentia e di Sergio Ramelli e non si è neanche scandalizzato se nelle ricorrenze di questi crimini qualcuno ha solidarizzato facendo il saluto romano, non c’è dubbio che negli Usa vanno condannati anche gli incendi e le distruzioni poste in essere dal settore estremista del movimento Black Lives Matter e anche la distruzione dei monumenti storici di qualsiasi tipo. Ma qui è in discussione ben altro. È in discussione un presidente degli Stati Uniti “non innocente” perché da tempo ha assunto un atteggiamento sostanzialmente eversivo perché non ha riconosciuto il voto legittimo degli elettori e già prima dell’assalto al parlamento del 6 gennaio aveva cercato di mettere in atto delle autentiche gherminelle ...

