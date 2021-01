Capitol Hill, Donald Trump: “Non andrò all’insediamento di Biden” (Di sabato 9 gennaio 2021) Donald Trump non ci sarà, il 20 gennaio, quando il neo presidente eletto Joe Biden si insiederà alla Casa bianca. Donald Trump non ci sarà, il 20 gennaio, quando il… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021)non ci sarà, il 20 gennaio, quando il neo presidente eletto Joesi insiederà alla Casa bianca.non ci sarà, il 20 gennaio, quando il… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

thehill : FBI: No evidence antifa involved in Capitol riot - HuffPostItalia : George Clooney: 'I fatti di Capitol Hill mettono Donald Trump nella pattumiera della storia' - alex_orlowski : Uno dei morti di Capitol Hill è Kevin Greeson di 55 anni, purtroppo durante l’assalto si è sparato accidentalmente… - fsaraceno : 'A capitol hill erano figli di papà ergo il disagio sociale non c'entra' is the new 'Le torri gemelle sono state ti… - razorblack66 : RT @Marzia_M: Io sto con #Trump, più di prima. Nessun giudice ha consentito la presentazione delle prove della frode elettorale. Poi hanno… -