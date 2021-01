Canale 5 | la variazione del palinsesto televisivo per lo speciale del TG5

Leggi su 361magazine

(Di sabato 9 gennaio 2021) Cambio di programma su5 Nella giornata di oggi, sabato 9 gennaio, il5 della Mediaset, subisce una piccolaneldi domani. COSA CAMBIA? La puntata di “LIVE – NON È LA D’URSO” domani non andrà in onda. La prima puntata 2021 del talk show di Barbara D’Urso sarà trasmessa domenica 17 gennaio. Questo accade per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su5, con l’intervista esclusiva a Papa Francesco e lodel Tg5. Dopo l‘intervista seguirà la proiezione del film Mediaset del 2015 “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente”. Invece i programmi tv di oggi su5 rimangono invariati. Alle 14.10 la puntata di Amici 20, mentre alle 21:20 il grande ritorno del 2021 di C’è posta per te con la consueta conduzione ...