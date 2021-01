Can Yaman multato per aver violato le norme anti Covid a Roma: ecco cosa è successo (Di sabato 9 gennaio 2021) Can Yaman, famoso attore turco e protagonista della soap opera Daydreamer è stato multato per aver violato le norme anti Covid che vietano gli assembramenti. L’attore soggiornerà a Roma in questi giorni per girare alcuni spot del regista Ferzan Ozpetek insieme con Claudia Gerini. Lo staff dell’attore e quello della struttura ricettiva, l’Hotel Eden che si trova nei pressi di Piazza di Spagna, si sarebbero accordati affinché all’attore fosse riservata l’entrata di servizio collocata sul retro dell’albergo, in modo tale da evitare un dilagamento degli assembramenti. Una volta entrato nella struttura, però, Can Yaman non ha potuto negare ai suoi fan qualche minuto della sua presenza per selfie ed autografi causando ... Leggi su trendit (Di sabato 9 gennaio 2021) Can, famoso attore turco e protagonista della soap opera Daydreamer è statoperleche vietano gli assembramenti. L’attore soggiornerà ain questi giorni per girare alcuni spot del regista Ferzan Ozpetek insieme con Claudia Gerini. Lo staff dell’attore e quello della struttura ricettiva, l’Hotel Eden che si trova nei pressi di Piazza di Spagna, si sarebbero accordati affinché all’attore fosse riservata l’entrata di servizio collocata sul retro dell’albergo, in modo tale da evitare un dilagamento degli assembramenti. Una volta entrato nella struttura, però, Cannon ha potuto negare ai suoi fan qualche minuto della sua presenza per selfie ed autografi causando ...

