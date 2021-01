Can Yaman, fan in delirio dopo le ultime foto insieme: 'Claudia Gerini è la donna più invidiata d'Italia' (Di sabato 9 gennaio 2021) ' Claudia Gerini è la donna più invidiata d'Italia ' è il commento più diffuso dopo le foto con . Il protagonista di DayDreamer, , è ormai un idolo sui social e la vista delle foto insieme all'attrice ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021) 'è lapiùd'' è il commento più diffusolecon . Il protagonista di DayDreamer, , è ormai un idolo sui social e la vista delleall'attrice ...

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - mbelem02 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Ferzan Ozpetek ringrazia Can Yaman con bellissima parole - - rts030303 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Ferzan Ozpetek ringrazia Can Yaman con bellissima parole - -