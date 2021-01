Can Yaman, chi è l’attore sbarcato nella Capitale che ha mandato in tilt il centro di Roma (Di sabato 9 gennaio 2021) . Can Yaman è un attore, modello e avvocato turco, che ha ottenuto un successo internazionale con ruoli da protagonista in diverse serie tv. In Italia è conosciuto per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e per quello del fotografo Can Divit in DayDreamer Le ali del sogno. l’attore in queste ore si trova a Roma, dove ha procurato un vero e proprio assembramento su cui addirittura il capo della Polizia Franco Gabrielli ha chiesto un approfondimento. Franco Gabrielli ha chiesto una relazione per una «immediata e dettagliata» ricostruzione di quanto avvenuto ieri in centro a Roma presso l’hotel Eden dove diverse decine di giovani si sono radunati per la presenza dell’attore turco Can Yaman, nella Capitale per uno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 9 gennaio 2021) . Canè un attore, modello e avvocato turco, che ha ottenuto un successo internazionale con ruoli da protagonista in diverse serie tv. In Italia è conosciuto per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e per quello del fotografo Can Divit in DayDreamer Le ali del sogno.in queste ore si trova a, dove ha procurato un vero e proprio assembramento su cui addirittura il capo della Polizia Franco Gabrielli ha chiesto un approfondimento. Franco Gabrielli ha chiesto una relazione per una «immediata e dettagliata» ricostruzione di quanto avvenuto ieri inpresso l’hotel Eden dove diverse decine di giovani si sono radunati per la presenza delturco Canper uno ...

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - repubblica : Can Yaman, il turco più amato d'Italia: sarà lui il nuovo Sandokan [di Valeria Rusconi] [aggiornamento delle 15:12] - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - justidols : RT @CanYamanNews: Can Yaman'dan yeni paylasim!???? 'Grazie di cuore per tutti questi regali meravigliosi ???? Vi voglio bene ??' ? #CanYaman ht… - infoitcultura : Follia a Roma per Can Yaman, ingestibile assembramento di fan che lo assalgono: Ferzan Özpetec posta i video -