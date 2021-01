Cambio della guardia alla presidenza della Lega nazionale dilettanti Abruzzo: eletto il lancianese Memmo (Di sabato 9 gennaio 2021) Il lancianese Ezio Memmo è stato eletto presidente della Lega nazionale dilettanti Abruzzo; succede a Daniele Ortolano. 52 anni, amministratore deLegato della WagenLack, il neo presidente ha ottenuto ... Leggi su chietitoday (Di sabato 9 gennaio 2021) IlEzioè statopresidente; succede a Daniele Ortolano. 52 anni, amministratore detoWagenLack, il neo presidente ha ottenuto ...

GrimoldiPaolo : #LOMBARDIA IN UNA SETTIMANA HA CAMBIATO 4 VOLTE #COLORE DELLA ZONA. COME FANNO I CITTADINI A STAR DIETRO A QUESTA… - borghi_claudio : @icksx @francesco031066 @AndreaGavarone @nientediniente1 Ci vuole pazienza... lo sapete come la penso sul cdx ma de… - forumJuventus : Chiesa post #MilanJuve: 'Qui le responsabilità sono maggiori, devi dare di più ed è quello che cerco di fare impara… - GretaSalve : @mbonati63 Certo ma non preoccuparti meno della censura, perchè oggi tocca a Trump domani con un cambio di assetti… - linobor : RT @michelegiorgio2: Netanyahu fa di Israele il laboratorio della Pfizer. In cambio di milioni di dosi darà alla società farmaceutica i dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambio della Cambio della guardia alla presidenza della Lega nazionale dilettanti Abruzzo: eletto il lancianese Memmo ChietiToday Le Zebre vincono anche il secondo derby: Treviso battuta 18-16

La franchigia federale, a Parma, replica il successo di sabato scorso a Monigo: la doppietta mancava dal 2015. Due mete a testa, ma nel finale più lucidità dei padroni di casa. Infortunio a Ferrari ...

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT DSG Advanced BlueMotion Technology nuova a Padova

IPT escluso. ESTENSIONE DELLA GARANZIA IN OMAGGIO PER ULTERIORI DUE ANNI Veicolo nuovo in pronta consegna Motore: 1.5 TSI 150CV (110kw) Cambio: Automatico DSG Trazione: Anteriore Colore: Nero Perla ...

La franchigia federale, a Parma, replica il successo di sabato scorso a Monigo: la doppietta mancava dal 2015. Due mete a testa, ma nel finale più lucidità dei padroni di casa. Infortunio a Ferrari ...IPT escluso. ESTENSIONE DELLA GARANZIA IN OMAGGIO PER ULTERIORI DUE ANNI Veicolo nuovo in pronta consegna Motore: 1.5 TSI 150CV (110kw) Cambio: Automatico DSG Trazione: Anteriore Colore: Nero Perla ...