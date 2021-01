Calendario Coppa Italia calcio 2021 | orari ottavi di finale | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) Prenderanno il via martedì 12 gennaio glididiche si disputeranno in gara unica. Ad aprire ilalle ore 20.45 la sfida tra Milan-Torino. I rossoneri, dopo l’exploit in campionato, sono senza ombra di dubbio una delle squadre favorite alla vittoria. Proprio sulla scorta di ciò Stefano Pioli potrebbe decidere di fare turn over per preservare i suoi big per la Serie A, anche in considerazione dei tanti infortuni che hanno subito i suoi calciatori. Tre le sfide inmercoledì 13 gennaio: alle ore 15.00 Fiorentina-Inter, alle ore 17.45 Napoli-Empoli e alle ore 20.45 Juventus-Genoa. Gli azzurri e i bianconeri partono decisamente favoriti mentre più complessa sarà la partita che attende la squadra ...