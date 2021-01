Calciomercato, la Juventus su Scamacca. Il ritorno in Italia di Strootman, accordo vicino con il Genoa (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, i club del campionato di Serie A hanno già avviato alcune trattative che devono essere messe nero su bianco. A muoversi sono anche le big, la corsa alla vittoria dello scudetto è bellissima, ma anche per la corsa Champions e per evitare la retrocessione. Tutte le ultime trattative nel dettaglio. Genoa – E’ in arrivo un colpo per la salvezza. Si tratta di Kevin Strootman, accordo raggiunto per l’ex Roma. Il ritorno in Italia potrebbe avvenire già nelle prossime ore, si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza. Juventus – I bianconeri continuano la ricerca ad un nuovo attaccante per completare la batteria. Colloquio con il Genoa per Scamacca, il club rossoblu non vorrebbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilentra sempre più nel vivo, i club del campionato di Serie A hanno già avviato alcune trattative che devono essere messe nero su bianco. A muoversi sono anche le big, la corsa alla vittoria dello scudetto è bellissima, ma anche per la corsa Champions e per evitare la retrocessione. Tutte le ultime trattative nel dettaglio.– E’ in arrivo un colpo per la salvezza. Si tratta di Kevinraggiunto per l’ex Roma. Ilinpotrebbe avvenire già nelle prossime ore, si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza.– I bianconeri continuano la ricerca ad un nuovo attaccante per completare la batteria. Colloquio con ilper, il club rossoblu non vorrebbe ...

