Calciomercato Juventus, Milik non tramonta: nuovo contatto (Di sabato 9 gennaio 2021) Milik-Juventus è una pista che non tramonta mai, per gennaio o giugno: nuovo contatto in programma con l’entourage dell’attaccante polacco La Juventus non ha ancora accantonato l’idea di acquistare Arkadiusz Milik, da sempre il primo nome nella lista di Paratici. Sarebbe il profilo perfetto per completare l’attacco in vista della stagione 2021-22. Ma i 15 milioni richiesti a gennaio dal Napoli sono troppo per un giocatore in scadenza e fuori rosa. Resta la speranza che De Laurentiis possa cedere alla fine e liberarlo a una cifra più bassa. La prossima settimana è previsto un contatto tra la Juventus e l’entourage per valutare la situazione e confermare l’interesse bianconero in vista della prossima stagione. Occhio alla concorrenza ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021)è una pista che nonmai, per gennaio o giugno:in programma con l’entourage dell’attaccante polacco Lanon ha ancora accantonato l’idea di acquistare Arkadiusz, da sempre il primo nome nella lista di Paratici. Sarebbe il profilo perfetto per completare l’attacco in vista della stagione 2021-22. Ma i 15 milioni richiesti a gennaio dal Napoli sono troppo per un giocatore in scadenza e fuori rosa. Resta la speranza che De Laurentiis possa cedere alla fine e liberarlo a una cifra più bassa. La prossima settimana è previsto untra lae l’entourage per valutare la situazione e confermare l’interesse bianconero in vista della prossima stagione. Occhio alla concorrenza ...

DiMarzio : #Juventus, un altro giovane: vicino l'arrivo in prestito del 2001 Dabo del Nantes - DiMarzio : #Calciomercato | I dettagli dell'operazione in sinergia tra #Juventus e #Benevento - DiMarzio : #Calciomercato | #JuventusSassuolo può essere l'occasione giusta per parlare di #Scamacca: i dettagli - calciomercatoit : ???? #Italia, rinnovo #Mancini: 'Farò di tutto per trattenerlo, ma non posso competere con gli stipendi che offrono g… - psbrdx : RT @matteodesant: Aggiornamento #Milik: martedì appuntamento con #Juventus, mercoledì con #Inter. Per ora nessun incontro con la #Roma. #c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus, idea Scamacca per l'attacco. Si tratta il 2001 Dabo del Nantes B Sky Sport Contatto con Milik, ma l'attaccante si accorda con la Juventus per la prossima stagione

Non è totalmente chiuso il fronte Milik per la Roma. Nei giorni scorsi, secondo quanto raccolto da Il Tempo, da Trigoria sarebbe partita una telefonata verso il procuratore del ...

Corsport - Milik, la Juve lavora per la prossima stagione

La Juventus continua a lavorare per portare Arkadiusz Milik, attaccante classe 1994 della nazionale polacca, in scadenza di contratto con il Napoli, a Torino in vista della prossima stagione.

Non è totalmente chiuso il fronte Milik per la Roma. Nei giorni scorsi, secondo quanto raccolto da Il Tempo, da Trigoria sarebbe partita una telefonata verso il procuratore del ...La Juventus continua a lavorare per portare Arkadiusz Milik, attaccante classe 1994 della nazionale polacca, in scadenza di contratto con il Napoli, a Torino in vista della prossima stagione.