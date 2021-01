Calciomercato Juventus, beffato il Milan per il giovane attaccante: l’affare (Di sabato 9 gennaio 2021) Calciomercato Juventus La dirigenza si è affrettata a chiedere informazioni per il giovane attaccante beffando il Milan, anch’esso interessato La Juventus sta per chiudere l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa per circa 7 milioni di euro, ma potrebbe non fermarsi qui. I dirigenti bianconeri, infatti, avrebbero chiesto informazioni ai rossoblu in merito alle intenzioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 gennaio 2021)La dirigenza si è affrettata a chiedere informazioni per ilbeffando il, anch’esso interessato Lasta per chiudere l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa per circa 7 milioni di euro, ma potrebbe non fermarsi qui. I dirigenti bianconeri, infatti, avrebbero chiesto informazioni ai rossoblu in merito alle intenzioni L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Juventus, un altro giovane: vicino l'arrivo in prestito del 2001 Dabo del Nantes - DiMarzio : #Calciomercato | I dettagli dell'operazione in sinergia tra #Juventus e #Benevento - DiMarzio : #Calciomercato | #JuventusSassuolo può essere l'occasione giusta per parlare di #Scamacca: i dettagli - SerieBNewsCom : ???? #Juventus, colpo per l’Under 23: si tratta di #Dabo dal #Nantes - MCalcioNews : #Calciomercato #Juventus, àMilik rifiuta tutto: con lui ben più di una promessa ? -