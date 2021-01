Calciomercato Fiorentina: sempre più vicina la cessione di Lirola al Marsiglia (Di sabato 9 gennaio 2021) Calciomercato Fiorentina: si avvicina la cessione di Pol Lirola al Marsiglia, quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio si avvicina la cessione di Pol Lirola al Marsiglia. La giornata odierna potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca: la trattativa si dovrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Le due società nelle prossime avranno un nuovo contatto per limare le ultime cose e dare poi il via libera all’operazione, con il giocatore che potrebbe sbarcare in Francia nei primi giorni della prossima settimana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021): si avladi Polal, quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio si avladi Polal. La giornata odierna potrebbe essere quella giusta per la fumata bianca: la trattativa si dovrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Le due società nelle prossime avranno un nuovo contatto per limare le ultime cose e dare poi il via libera all’operazione, con il giocatore che potrebbe sbarcare in Francia nei primi giorni della prossima settimana. Leggi su Calcionews24.com

