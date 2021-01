Calciomercato Cosenza: per l’attacco obiettivo Pettinari (Di sabato 9 gennaio 2021) Anche quest’anno il Cosenza dovrà lottare con le unghie e con i denti per conquistare la salvezza. Le chances dei Silani passano inevitabilmente per la sessione corrente di Calciomercato invernale. Uno degli obiettivi del ds Stefano Trinchera è quello di regalare un attaccante al tecnico Roberto Occhiuzzi (il reparto avanzato dei calabresi, con sole 11 reti all’attivo, è il peggiore della Serie B). Un profilo che piace molto al club rossoblù è quello di Stefano Pettinari, che attualmente veste la maglia del Lecce. Cosenza, occhi su Pettinari Attaccante classe ’92, Stefano Pettinari è una punta centrale che all’occorrenza può essere impiegata anche come ala destra o sinistra. Il giocatore si è reso protagonista della passata stagione con la maglia del Trapani, mettendo a segno 17 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Anche quest’anno ildovrà lottare con le unghie e con i denti per conquistare la salvezza. Le chances dei Silani passano inevitabilmente per la sessione corrente diinvernale. Uno degli obiettivi del ds Stefano Trinchera è quello di regalare un attaccante al tecnico Roberto Occhiuzzi (il reparto avanzato dei calabresi, con sole 11 reti all’attivo, è il peggiore della Serie B). Un profilo che piace molto al club rossoblù è quello di Stefano, che attualmente veste la maglia del Lecce., occhi suAttaccante classe ’92, Stefanoè una punta centrale che all’occorrenza può essere impiegata anche come ala destra o sinistra. Il giocatore si è reso protagonista della passata stagione con la maglia del Trapani, mettendo a segno 17 ...

