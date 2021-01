CALCIOMERCATO: c’è il campionato ed il mercato riposa, forse (Di sabato 9 gennaio 2021) Le squadre tornano in campo per riprendere da dove avevano lasciato pochi giorni fa, tutte con il proprio obbiettivo. Mandzukic (Facebook)La Juventus a caccia di una punta di riserva e dopo le operazioni amarcord Llorente e Quagliarella, pare abbia messo gli occhi anche su un altro illustre ex, Mario Mandzukic. Chissà che alla fine sia proprio lui a vestire, nuovamente la maglia bianconera e mettere a disposizione di Pirlo, quella pedina che, al momento pare manchi. Nel frattempo la stessa Juve incontrerà il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato, per provare a ripetersi dopo l’esaltante vittoria contro i rossoneri del Milan, la scorsa giornata di campionato. Il Napoli, dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia, va ad Udine alla ricerca di punti preziosi che risollevino il morale di tutto l’ambiente. ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Le squadre tornano in campo per riprendere da dove avevano lasciato pochi giorni fa, tutte con il proprio obbiettivo. Mandzukic (Facebook)La Juventus a caccia di una punta di riserva e dopo le operazioni amarcord Llorente e Quagliarella, pare abbia messo gli occhi anche su un altro illustre ex, Mario Mandzukic. Chissà che alla fine sia proprio lui a vestire, nuovamente la maglia bianconera e mettere a disposizione di Pirlo, quella pedina che, al momento pare manchi. Nel frattempo la stessa Juve incontrerà il Sassuolo, una delle squadre più in forma del, per provare a ripetersi dopo l’esaltante vittoria contro i rossoneri del Milan, la scorsa giornata di. Il Napoli, dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia, va ad Udine alla ricerca di punti preziosi che risollevino il morale di tutto l’ambiente. ...

