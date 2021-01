Calciomercato Bari, occhi in casa Reggina: obiettivo Rolando per la fascia destra, l’ex Palermo… (Di sabato 9 gennaio 2021) "Faremo meno cose possibili, qualche piccolo particolare per migliorare questa rosa".Lo ha detto lo scorso dicembre il direttore sportivo del Bari, Giancarlo Romairone. La sessione invernale di Calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti. Dal 4 gennaio al 1° febbraio 2021 prenderanno il via le trattative di mercato che permetteranno alle squadre di correre ai ripari. Mentre gli uomini di Gaetano Auteri proseguono la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Turris, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola", l'attenzione della società è rivolta anche al mercato.Secondo quanto riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno', chi potrebbe approdare in Puglia è Gabriele Rolando, terzino destro ex Palermo. Il calciatore di proprietà della Reggina, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2017-2018, ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) "Faremo meno cose possibili, qualche piccolo particolare per migliorare questa rosa".Lo ha detto lo scorso dicembre il direttore sportivo del, Giancarlo Romairone. La sessione invernale diha aperto ufficialmente i battenti. Dal 4 gennaio al 1° febbraio 2021 prenderanno il via le trattative di mercato che permetteranno alle squadre di correre ai ripari. Mentre gli uomini di Gaetano Auteri proseguono la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Turris, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola", l'attenzione della società è rivolta anche al mercato.Secondo quanto riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno', chi potrebbe approdare in Puglia è Gabriele, terzino destro ex Palermo. Il calciatore di proprietà della, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2017-2018, ...

