Calcio femminile | Supercoppa Italiana 2021 | Juventus e Fiorentina si contendono il trofeo

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sarannoa contendersi ladi. Le prime due classificate della scorsa Serie A hanno infatti battuto rispettivamente Roma e Milan in semifinale e hanno così guadagnato l’accesso alla finalissima, che si giocherà domani alle ore 12.30, sempre allo stadio Comunale di Chiavari. Sarà un ulteriore capitolo di questa rivalità, che ha tra i suoi precedenti anche le finali di2018 e 2019: a La Spezia vinsero le Viola, a Cesena le bianconere. Laha rischiato clamorosamente di non centrare l’appuntamento: le ragazze di Rita Guarino, che in campionato viaggiano a velocità supersonica e non hanno ancora perso un punto per strada, sono infatti ...