Calcio estero, da Aguero al pressing su Kean: le news del 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Resta incerto il futuro al Manchester City di Sergio Aguero. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e una vera e propria trattativa per il rinnovo non sarebbe ancora iniziata tra le parti. Come scrive il Daily Mirror, la dirigenza dei ‘Citizens’ e Guardiola vorrebbero aspettare i prossimi mesi e testare le condizioni del ‘Kun’, soggetto a diversi infortuni nelle ultime stagioni, prima di proporre un eventuale prolungamento al classe ’88. Aguero è uno dei pezzi pregiati dei giocatori in scadenza e su di lui avrebbe messo gli occhi soprattutto il connazionale Pochettino, che potrebbe portarlo al Paris Saint-Germain nella prossima stagione. Lo stesso ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Resta incerto il futuro al Manchester City di Sergio. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e una vera e propria trattativa per il rinnovo non sarebbe ancora iniziata tra le parti. Come scrive il Daily Mirror, la dirigenza dei ‘Citizens’ e Guardiola vorrebbero aspettare i prossimi mesi e testare le condizioni del ‘Kun’, soggetto a diversi infortuni nelle ultime stagioni, prima di proporre un eventuale prolungamento al classe ’88.è uno dei pezzi pregiati dei giocatori in scadenza e su di lui avrebbe messo gli occhi soprattutto il connazionale Pochettino, che potrebbe portarlo al Paris Saint-Germain nella prossima stagione. Lo stesso ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Fenerbache, contatti avviati per il Mudo Vazquez - M_Clemente_uff : Carlo #Ancelotti è interessato a moise Kean il calciatore dell' EVERTON in prestito al @PSG_inside - ItaSportPress : Filomena si abbatte su Madrid: rinviata per neve Atletico Madrid-Atletico Bilbao - - sportli26181512 : Tempesta Filomena travolge la Spagna: salta Atletico Madrid-Bilbao: Allerta meteo nella capitale spagnola, previsti… - ItaSportPress : Arsenal, Martinelli racconta il dramma dell'infortunio: 'Mi sono alzato dal letto e ho sentito dolore. Ho pianto ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio estero Calcio Estero, notizie e calciomercato: gli aggiornamenti dell'8 gennaio Calcio News 24 Calcio estero, da Aguero al pressing su Kean: le news del 9 gennaio

Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ...

Figc, Gravina: "Mi chiedo che cosa accadrebbe oggi al calcio italiano, se non ci fossero capitali stranieri"

"Qui si tratta davvero di salvare il calcio, nessuno può far finta di non sentire". Lo sottolinea Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella lunga intervista concessa al ...

Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ..."Qui si tratta davvero di salvare il calcio, nessuno può far finta di non sentire". Lo sottolinea Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella lunga intervista concessa al ...