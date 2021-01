Cagliari Milan streaming e diretta tv: dove vederla (Di sabato 9 gennaio 2021) Lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 20,45 Cagliari e Milan scendono in campo alla Sardegna Arena, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori. dove sarà possibile vedere Cagliari Milan in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A tra Cagliari e Milan sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021) Lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 20,45scendono in campo alla Sardegna Arena, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori.sarà possibile vederein tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A trasarà visibile intv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di ...

