Buttare le dosi avanzate o darle ad amici e parenti? Il nodo irrisolto sui vaccini che può arricchire il mercato nero (Di sabato 9 gennaio 2021) Somministrare o Buttare? Questo è il dilemma dinanzi a cui si stanno trovando molti medici e infermieri impegnati nella campagna di vaccinazione anti-Covid. Già, perché ogni flacone di vaccino Pfizer – BioNTech contiene 6 dosi di vaccino e alcuni centilitri d’avanzo, tant’è che più in qualche caso si è optato per recuperare mettendo accorpando i decimi di centilitri, creando così nuove dosi da somministrare. Ma a goder di queste dosi messe insieme in modo un po’ artigianale non è, spesso, il personale medico-sanitario o gli anziani delle Rsa, che in questa prima fase hanno priorità sulla tabella di marcia. Il caso di Modena, dove gli operatori medico-sanitari avrebbero chiamato all’ultimo parenti e amici per sottoporli a vaccinazione, dopo aver tentato di contattare senza risposte ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) Somministrare o? Questo è il dilemma dinanzi a cui si stanno trovando molti medici e infermieri impegnati nella campagna di vaccinazione anti-Covid. Già, perché ogni flacone di vaccino Pfizer – BioNTech contiene 6di vaccino e alcuni centilitri d’avanzo, tant’è che più in qualche caso si è optato per recuperare mettendo accorpando i decimi di centilitri, creando così nuoveda somministrare. Ma a goder di questemesse insieme in modo un po’ artigianale non è, spesso, il personale medico-sanitario o gli anziani delle Rsa, che in questa prima fase hanno priorità sulla tabella di marcia. Il caso di Modena, dove gli operatori medico-sanitari avrebbero chiamato all’ultimoper sottoporli a vaccinazione, dopo aver tentato di contattare senza risposte ...

Martedì 5 gennaio a Baggiovara, nella sessione di vaccinazioni anti-Covid per il personale sanitario modenese, alcuni parenti degli operatori sanitari sono stati vaccinati, infrangendo il protocollo p ...

La dose rimasta non va gettata Basta ipocrisie

Massimo. Donelli. Mettiamola così. Se lavori in sanità, non ti è concesso usare il buonsenso. O meglio. Puoi usarlo. Ma solo a tuo rischio e pericolo. Perché, dietro l’angol ...

