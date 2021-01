Bundesliga, lo Schalke torna alla vittoria dopo un anno: 4-0 all’Hoffenheim! (Di sabato 9 gennaio 2021) Il profumo della vittoria è tornato allo Schalke 04 che non vinceva un match di Bundesliga da un anno (17 gennaio 2020 contro il Borussia Mönchengladbach 2-0). Guidato da un grandissimo Amine Harit, il club di Gelsenkirchen ha superato con il punteggio di 4-0 l'Hoffenheim. Lo Schalke non eguaglierà quindi il record di mancate vittorie che risale a 55 anni fa, quello di 31 partite senza successi in Germania è detenuto dal club Tasmania Berlin (5a divisione). Un americano ha premiato lo Schalke: l'attaccante Matthew Hoppe, ha firmato una tripletta ma tutti hanno sfoderato una prestazione superlativa. I tifosi sperano nel riscatto dell'ex squadra di Moller che al momento è penultima in classifica. caption id="attachment 1077481" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Il profumo dellato allo04 che non vinceva un match dida un(17 gennaio 2020 contro il Borussia Mönchengladbach 2-0). Guidato da un grandissimo Amine Harit, il club di Gelsenkirchen ha superato con il punteggio di 4-0 l'Hoffenheim. Lonon eguaglierà quindi il record di mancate vittorie che risale a 55 anni fa, quello di 31 partite senza successi in Germania è detenuto dal club Tasmania Berlin (5a divisione). Un americano ha premiato lo: l'attaccante Matthew Hoppe, ha firmato una tripletta ma tutti hsfoderato una prestazione superlativa. I tifosi sperano nel riscatto dell'ex squadra di Moller che al momento è penultima in classifica. caption id="attachment 1077481" align="alignnone" ...

