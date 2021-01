(Di sabato 9 gennaio 2021) Il cambio in panchina ha fatto bene al, che approfitta del k.o. di ieri sera del Bayern a Moenchengladbach e torna in corsa per la. La squadra di Terzic passa 3-1 a...

SkySport : LIPSIA-DORTMUND 1-3 Risultato finale ? ? #Sancho (55’) ? #Haaland (71’) ?? #Haaland (84’) ?? #Sorloth (90’) ? Bund… - gemin_steven98 : RT @SkySport: LIPSIA-DORTMUND 1-3 Risultato finale ? ? #Sancho (55’) ? #Haaland (71’) ?? #Haaland (84’) ?? #Sorloth (90’) ? Bundesliga - 1… - CarloRa9 : RT @SkySport: LIPSIA-DORTMUND 1-3 Risultato finale ? ? #Sancho (55’) ? #Haaland (71’) ?? #Haaland (84’) ?? #Sorloth (90’) ? Bundesliga - 1… - stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #Bundesliga: #Haaland trascina il Borussia Dortmund a Lipsia. Lo Schalke torna a vincere dopo 30 partite - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Bundesliga: #Haaland trascina il Borussia Dortmund a Lipsia. Lo Schalke torna a vincere dopo 30 partite -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Haaland

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Il Bayern Monaco cade in piedi nella 15/a giornata della Bundsliga. La squadra campione d’Europa per club, che ieri sera è stata sconfitta clamorosamente a Moenchengladbach dal ...La partita RB Lipsia - Dortmund di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 15° giornata di Bundesliga ...