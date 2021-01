Bundesliga 2020/2021: sussulto e poker Schalke, André Silva trascina l’Eintracht (Di sabato 9 gennaio 2021) La quindicesima giornata della Bundesliga 2020/2021 ha raccontato il primo successo stagionale dello Schalke 04, che tenta di uscire dalla crisi imponendosi per 4-0 sull’Hoffenheim. Tra le mura amiche della Veltins Arena di Gelsenkirchen, una tripletta dell’attaccante Hoppe e un guizzo dell’esterno Harit hanno consentito al tecnico Gross di festeggiare, di sperare in un rilancio dei propri ragazzi. Pari casalingo e inaspettato del Bayer Leverkusen, frenato da un Werder Brema attento e ben schierato difensivamente: reti di Toprak e dell’ex capitolino Schick. Uno straripante Friburgo ha sovrastato l’inerme Colonia, mediante un 5-0 eloquente, grazie anche a una prestazione autorevole di Sallai. Colpo esterno dell’Eintracht Francoforte, ai danni del Mainz, firmato da una doppietta dagli 11 metri di ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) La quindicesima giornata dellaha raccontato il primo successo stagionale dello04, che tenta di uscire dalla crisi imponendosi per 4-0 sull’Hoffenheim. Tra le mura amiche della Veltins Arena di Gelsenkirchen, una tripletta dell’attaccante Hoppe e un guizzo dell’esterno Harit hanno consentito al tecnico Gross di festeggiare, di sperare in un rilancio dei propri ragazzi. Pari casalingo e inaspettato del Bayer Leverkusen, frenato da un Werder Brema attento e ben schierato difensivamente: reti di Toprak e dell’ex capitolino Schick. Uno straripante Friburgo ha sovrastato l’inerme Colonia, mediante un 5-0 eloquente, grazie anche a una prestazione autorevole di Sallai. Colpo esterno delFrancoforte, ai danni del Mainz, firmato da una doppietta dagli 11 metri di ...

