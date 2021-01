Boxe | Giovanni De Carolis sfiderà Lerrone Richard per l’Europeo dei super medi

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021)Deavrà la possibilità di combattere per il titolo europeo dei pesi. L’ex Campione del Mondo se la dovrà vedere con il britannicos: questa è l’identità dell’avversario del nostro portacolori selezionato dall’EBU. Il pugile romano incrocerà il rinominato “Sniper The Boss”, 28enne nativo di Carshalton, già Campione del Commonwealth e reduce dall’affermazione sul connazionale Timo Laine prima di Natale. Il suo record è di 14 vittorie in altrettanti incontri disputati (3 per ko), mentre Deha 36 anni e un record di 28 successi, 9 sconfitte, 1 pareggio (il titolo iridato WBA risale al 2016). Data e sede dell’incontro sono ancora da definire. Foto: Marco D’Alò LPS