Boscaglia | “Vittoria importante e meritata | la mia su Martin La squadra ha carattere”

(Di sabato 9 gennaio 2021) Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Simonetta Lamberti".Una, quella conquistata dal Palermo di Robertoin extremis contro la Cavese ultima della classe, centrata grazie alla rete messa a segno da Nicola Rauti. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico rosanero ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine siciliana."La partita è andata per come l'avevamo pensata, abbiamo giocato in un campo difficile per tanti motivi. È stata una partita complicata, ma abbiamo comunque gestito bene la gara e abbiamo sbagliato tanto sotto porta a parte il rigore. Una partita che abbiamo vinto al 93', ma che abbiamo portato a casa in modo strameritato; se non la porti a casa diventa problematico. Una ...