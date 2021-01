Bonus di 100 euro per chi ha lavorato a marzo scorso in piena pandemia. NOTA [PDF] (Di sabato 9 gennaio 2021) Fino a 100 euro da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hanno lavorato a marzo scorso, in piena pandemia, con attività in presenza. Il Bonus, con la NOTA. n.484 del 9 gennaio 2021, spetta anche al personale scolastico. L'articolo Bonus di 100 euro per chi ha lavorato a marzo scorso in piena pandemia. NOTA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Fino a 100da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hanno, in, con attività in presenza. Il, con la. n.484 del 9 gennaio 2021, spetta anche al personale scolastico. L'articolodi 100per chi hainPDF .

