Bollettino oggi 9 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 9 gennaio Appuntamento quotidiano con il Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia. oggi si registrano 19.978 nuovi contagi, 483 morti, 17.040 guariti, 172.119 tamponi, 2.593 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 23.260 (-53) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +2.453 gli attualmente positivi per un totale di 572.842. IL Bollettino E I NUMERI regione PER regione DI SABATO 9 gennaio 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a sabato 9Appuntamento quotidiano con ilpubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia.si registrano 19.978 nuovi, 483, 17.040, 172.119 tamponi, 2.593 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 23.260 (-53) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +2.453 gli attualmente positivi per un totale di 572.842. ILE I NUMERIPERDI SABATO 92020 SportFace.

SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - danieledv79 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 gennaio: 19.978 nuovi casi e 483 morti - peppecaridi : #Coronavirus, oggi in Italia 20 mila nuovi casi ma scende la percentuale di positivi ai tamponi: il bollettino - - MichelaTandara1 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 gennaio: 19.978 nuovi casi e 483 morti -