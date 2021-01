Bollettino Coronavirus del 9 Gennaio 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) In data 9 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,89% (ieri +0,78%) con 2.257.866 contagiati totali, 1.606.630 dimissioni/guarigioni (+17.040) e 78.394 deceduti (+483); 572.842 infezioni in corso (+2.453). Elaborati 172.119 tamponi totali (ieri 140.267) con 66.417 casi testati (ieri 56.858); 19.978 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 11,60% (ieri 12,49% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 30,07 (ieri 30,83%, target 3%). Ricoverati con sintomi -53 (23.260); terapie intensive +6 (2.593) con 183 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.100; Lombardia 2.506; Sicilia 1.839; Emilia Romagna 1.790; Lazio 1.543; Puglia 1.499. In Lombardia curva +0,50% (ieri +0,39%) con 24.847 tamponi totali (ieri 18.415 ) e 8.061 casi testati (ieri 6.411); 2.506 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,08% (ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 gennaio 2021) In data 9l’incremento nazionale dei casi è +0,89% (ieri +0,78%) con 2.257.866 contagiati totali, 1.606.630 dimissioni/guarigioni (+17.040) e 78.394 deceduti (+483); 572.842 infezioni in corso (+2.453). Elaborati 172.119 tamponi totali (ieri 140.267) con 66.417 casi testati (ieri 56.858); 19.978 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 11,60% (ieri 12,49% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 30,07 (ieri 30,83%, target 3%). Ricoverati con sintomi -53 (23.260); terapie intensive +6 (2.593) con 183 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.100; Lombardia 2.506; Sicilia 1.839; Emilia Romagna 1.790; Lazio 1.543; Puglia 1.499. In Lombardia curva +0,50% (ieri +0,39%) con 24.847 tamponi totali (ieri 18.415 ) e 8.061 casi testati (ieri 6.411); 2.506 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,08% (ieri ...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 9 gennaio: 19.978 casi su 172.119 tamponi, 483 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 gennaio: 19.978 nuovi casi e 483 morti - SkyTG24 : #Covid. I dati del ministero della salute: - LolliGroup : Coronavirus bollettino di oggi 9 gennaio: 19978 nuovi casi e 483 vittime - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 gennaio in Lombardia: 1.963 nuovi positivi e 133 morti -