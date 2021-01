Bob femminile | Coppa del Mondo Winterberg 2021 | Laura Nolte vince e conquista l’oro europeo

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) È andato in scena in quel di(Germania) il quinto appuntamento riguardante ladeldi bob a 2. Ad imporsi sul ghiaccio di casa è stata ancora una volta: per le teutoniche è cinque su cinque in stagione. Tre vittorie e quattro volte sul podio in quattro prove disputate per, la stella di questa stagione, che però difficilmente potrà ambire alla vittoria della sfera di cristallo vista l’assenza nella prima tappa di Sigulda. Anche oggi dominante la giovane teutonica che ha trovato il miglior crono in tutte le frazioni di gara chiudendo in 1’53”60. Alle sue spalle la leader della classifica generale, la connazionale Kim Kalicki, staccata di 42 centesimi. Completano il podio l’austriaca Katrin Beierl e l’altra tedesca Mariama ...