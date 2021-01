Bimba di 3 anni lasciata senza pasto all’asilo: i genitori non avevano ancora pagato i 30 euro di retta (Di sabato 9 gennaio 2021) . Ecco cos’è successo Una Bimba di 3 anni è rimasta… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) . Ecco cos’è successo Unadi 3è rimasta… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

mariarosaria_na : @meta_moro Anche meno di 13,io conosco una bimba di 10 anni che va a tutti gli instore e i concerti in Campania e c… - InvisibleWomann : Di Arianna mi piace solo il graffio. Per il resto ha un timbro da bimba di 10 anni. #amici20 - TApple1974 : @GemmaPetruzzel4 @oocgfvip5 Perché bimba lagnosa? Ma lei gode così tanto a denigrare una ragazza di 27 anni? Un po’ di vergogna? - floxpollim0n : Ora inizio il cappellino per una bimba di 4 anni in due coloriiii speriamo le piaccia - FMalocchio : @matteosalvinimi Se la povera bimba avesse scritto” Papà, hai lasciato l’aula bunker dove negli anni 90 si svolse i… -