Biden | “Trump assente al mio giuramento? È una buona cosa | uno dei presidenti più incompetenti di sempre”

lauraboldrini : Il #Congresso certifica la vittoria. #Biden è presidente e #Harris vice. Nonostante #Trump e il suo tentativo eve… - Giorgiolaporta : Se la destra deve prendere le distanze da #Trump, il #Pd impari da #Biden a governare dopo aver vinto le elezioni e… - SkyTG24 : Donald #Trump ha riconosciuto la vittoria di #Biden senza mai citarlo: 'Ci sarà nuovo Governo' ??… - Matrix831969 : RT @macho_morandi: Trump e’ un figlio di troia totalitarista anti democratico. Ma non meno (anzi) figlio di troia totalitarista anti democr… - agoacciaio : RT @GrandePinguino: #Trump non ha perso le elezioni. Cede il posto a #Biden perché è stanco. #Gallera #Lombardia #Moratti -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Trump

Un portavoce del Carter Center di Atlanta, in Georgia, ha confermato martedì ai giornalisti che Carter e sua moglie, l'ex first lady Rosalynn Carter di 93 anni, 'non si recheranno a Washington per l'i ...Twitter ha sospeso definitivamente l'account del presidente Donald Trump, citando "il rischio di ulteriore incitamento alla violenza". L'account del presidente è stato inizialmente bandito per... L'in ...