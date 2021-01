Biathlon | staffetta singola mista Oberhof 2021 in tv | data | orario e come vederla in diretta

Leggi su sportface

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il programma delladi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Prima gara della stagione in corso per quanto riguarda questo format, in cui le nazioni si sfideranno con squadre di due atleti. Anche l’Italia proverà a dire la sua. L’evento, previsto domenica 10 gennaio alle ore 14:40, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.