Biathlon | nell’OPA Alpen Cup brilla Michela Carrara che vince l’individuale femminile

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’apertura dell’OPACup di, nel centro federale in località Piani di Luzza a Forni Avoltri (Udine) è stata eccezionale per i colori italiani. Nella prova individualeseniores, preceduta nel programma da quella maschile che è andata appannaggio dello svizzero Yannik Kreuzera,re è stato il talento di(CS Esercito) che, a parità di errori (4 totali = 1+2+0+1) si è messa alle spalle – per otto secondi – la ragazza di Sappada Eleonora Fauner (CS Carabinieri; 0+2+1+1) e la giovanissima – juniores, iscritta alla gara maggiore – Rebecca Passler (CS Carabinieri; 2+2+0+0), che ha accusato invece quarantaquattro secondi di ritardo; mentre Federica Sanfilippo e Nicole Gontier non sono riuscite ad andare oltre il quinto (1+3+1+2) e il nono (3+4+2+2) ...