Bernard Roma, Ancelotti spegne l’entusiasmo: «Non ne stiamo parlando» (Di sabato 9 gennaio 2021) Carlo Ancelotti gela i tifosi della Roma sul calciomercato e sulla suggestione Bernard: ecco le parole del tecnico dell’Everton Niente Bernard per la Roma, almeno secondo le parole di Carlo Ancelotti. Il tecnico dell’Everton, in conferenza stampa, parla del mercato e del possibile affare. Bernard Roma – «Se qualche giocatore non è contento di restare e vuole andarsene, siamo aperti a parlare con loro. Ma al momento nessun giocatore ha chiesto di partire. E ad essere sincero non stiamo parlando con la Roma di Bernard». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Carlogela i tifosi dellasul calciomercato e sulla suggestione: ecco le parole del tecnico dell’Everton Nienteper la, almeno secondo le parole di Carlo. Il tecnico dell’Everton, in conferenza stampa, parla del mercato e del possibile affare.– «Se qualche giocatore non è contento di restare e vuole andarsene, siamo aperti a parlare con loro. Ma al momento nessun giocatore ha chiesto di partire. E ad essere sincero noncon ladi». Leggi su Calcionews24.com

