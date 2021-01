Berbatov senza peli sulla lingua | “Se il Manchester United vuole vincere bisogna essere dei ‘bastardi’…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 9 gennaio 2021) Non fa giri di parole Dimitarper parlare della sua ex squadra, il. L'ex bomber, ai microfoni di Betfair, ha spiegato quale, secondo lui, sia la vera motivazione dietro le mancate vittorie dei Red Devils, in modo particolare dopo la semifinale di Coppa di Lega persa contro ilCity.: "dei ' bastardi'"caption id="attachment 925819" align="alignnone" width="840"(getty images)/caption"A volte la pressione e le aspettative elevate possono arrivare ai giocatori, sopratutto quando devono fare quel passo in più decisivo per raggiungere una finale", ha esorditorelativamente al k.o. dei Red Devils contro ilCity in Carabao Cup. "Lo ...