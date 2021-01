Berbatov: “Manchester United? Per vincere bisogna essere dei bastardi” (Di sabato 9 gennaio 2021) Dimitar Berbatov ha spiegato ai microfoni di Betfair i motivi delle mancate vittorie della sue ex squadra, il Manchester United, specie dopo la semifinale di Coppa di Lega persa contro il Manchester City. “A volte la pressione e le aspettative elevate possono arrivare ai giocatori, soprattutto quando devono fare quel passo in più decisivo per raggiungere una finale” ha spiegato Berbatov, “Lo United deve valutare cosa sta succedendo in queste partite importanti e provare a risolverlo. vincere un trofeo è un grande passo nella giusta direzione e purtroppo hanno perso un’altra occasione“. Berbatov non usa giri di parole e rivela che secondo lui il problema sta della “cattiveria” agonistica dei calciatori: “A volte quando hai questi derby in partite ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Dimitarha spiegato ai microfoni di Betfair i motivi delle mancate vittorie della sue ex squadra, il, specie dopo la semifinale di Coppa di Lega persa contro ilCity. “A volte la pressione e le aspettative elevate possono arrivare ai giocatori, soprattutto quando devono fare quel passo in più decisivo per raggiungere una finale” ha spiegato, “Lodeve valutare cosa sta succedendo in queste partite importanti e provare a risolverlo.un trofeo è un grande passo nella giusta direzione e purtroppo hanno perso un’altra occasione“.non usa giri di parole e rivela che secondo lui il problema sta della “cattiveria” agonistica dei calciatori: “A volte quando hai questi derby in partite ...

sportface2016 : #calcio Il commento di Dimitar #Barbatov sul momento del #ManchesterUnited - zazoomblog : Berbatov senza peli sulla lingua: “Se il Manchester United vuole vincere bisogna essere dei ‘bastardi’…” -… - ItaSportPress : Berbatov senza peli sulla lingua: 'Se il Manchester United vuole vincere bisogna essere dei 'bastardi'...' -… - zazoomblog : Manchester Utd l’ex Berbatov spara a zero: “Come dice Mourinho devi essere un basto per vincere titoli” -… - Mediagol : Manchester Utd, l'ex Berbatov spara a zero: 'Come dice Mourinho, devi essere un bast***o per vincere titoli'… -