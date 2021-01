Benevento-Atalanta: le ultime sulle probabili formazioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Benevento-Atalanta sarà l’anticipo del sabato di calcio italiano. Sfida tra squadre che stanno volando in questo inizio di stagione. I sanniti vogliono confermare l’ottima vittoria ottenuta per 1-2 alla Sardegna Arena. Gli Orobici continuare invece la loro scalata dopo un inzio sottotono. Ecco le probabili formazioni: Benevento (4-3-2-1): Montipò, Improta, Glik, Barba, Foulon, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Insigne, Caprari, Lapadula Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Ilicic, Zapata Foto: Logo Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021)sarà l’anticipo del sabato di calcio italiano. Sfida tra squadre che stanno volando in questo inizio di stagione. I sanniti vogliono confermare l’ottima vittoria ottenuta per 1-2 alla Sardegna Arena. Gli Orobici continuare invece la loro scalata dopo un inzio sottotono. Ecco le(4-3-2-1): Montipò, Improta, Glik, Barba, Foulon, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Insigne, Caprari, Lapadula(3-4-1-2): Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Ilicic, Zapata Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

