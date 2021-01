Benevento-Atalanta, le parole di Gasperini nel post partita (Di sabato 9 gennaio 2021) Settimo risultato utile consecutivo per l'Atalanta, che non perde dal 28 novembre (o-2 con il Verona) e che ha vinto quattro delle ultime cinque giornate. Con l'1-4 al Benevento, i nerazzurri salgono ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) Settimo risultato utile consecutivo per l', che non perde dal 28 novembre (o-2 con il Verona) e che ha vinto quattro delle ultime cinque giornate. Con l'1-4 al, i nerazzurri salgono ...

Atalanta_BC : ?? Il nostro 11 titolare! ???? Our #StartingXI to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #BeneventoAtalanta… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Benevento 0-1 Atalanta #SSFootball - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - GucciUcci : @PBPcalcio @Zorochan_1 Pietro.... migliore partita ad oggi.....senza di lui cedo una Atalanta normale. Con lui in c… - RaiSport : ?? #Gasperini: 'Ottimo momento per noi' 'Quando riusciamo a proporci in attacco in questo modo abbiamo ancora più f… -