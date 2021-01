Benevento-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di sabato 9 gennaio 2021) Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Barba, Glik, Foulon; Improta, Schiattarella, Dabo; Ionita, Sau; Lapadula. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hataboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021)(4-3-2-1): Montipò; Maggio, Barba, Glik, Foulon; Improta, Schiattarella, Dabo; Ionita, Sau; Lapadula.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hataboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

