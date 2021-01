Benevento-Atalanta, la diretta del match (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la brillante vittoria sul Parma, l’Atalanta è ospite del Benevento di Pippo Inzaghi, squadra neopromossa che in questa prima metà di stagione si è ritagliata il ruolo di sorpresa. Gasperini punta tutto sulla coppia Zapata-Ilicic, assistita da Pessina. La diretta del match: Il primo tempo 30?- ILICIC! LA SBLOCCA L’Atalanta! Grandissima azione dello sloveno che si beve mezza difesa dei campani e batte Montipò con un sinistro sul primo palo. 29?- Sinistro a giro dal limite di Ilicic, decisiva la deviazione di Hetemaj. 26?- Ammonito anche Palomino per un fallo su Improta. 19?- Cosa s’è mangiato Zapata! Cioccolatino di Ilicic per il colombiano che di testa, tutto solo davanti a Montipò, mette sul fondo. 17?- De Roon duro su Lapadula: ammonito. 11?- Gosens col sinistro dal limite, grande parata di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo la brillante vittoria sul Parma, l’è ospite deldi Pippo Inzaghi, squadra neopromossa che in questa prima metà di stagione si è ritagliata il ruolo di sorpresa. Gasperini punta tutto sulla coppia Zapata-Ilicic, assistita da Pessina. Ladel: Il primo tempo 30?- ILICIC! LA SBLOCCA L’! Grandissima azione dello sloveno che si beve mezza difesa dei campani e batte Montipò con un sinistro sul primo palo. 29?- Sinistro a giro dal limite di Ilicic, decisiva la deviazione di Hetemaj. 26?- Ammonito anche Palomino per un fallo su Improta. 19?- Cosa s’è mangiato Zapata! Cioccolatino di Ilicic per il colombiano che di testa, tutto solo davanti a Montipò, mette sul fondo. 17?- De Roon duro su Lapadula: ammonito. 11?- Gosens col sinistro dal limite, grande parata di ...

Atalanta_BC : ?? Il nostro 11 titolare! ???? Our #StartingXI to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #BeneventoAtalanta… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - 100x100Napoli : La cronaca del primo tempo di #Benevento #Atalanta - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Benevento - Atalanta 0-1, rete di Ilicic J. (ATA) - Gazzetta_it : Si va al riposo, Benevento-Atalanta 0-1 -