Benevento Atalanta 0-1 LIVE: è ricominciata al Vigorito (Di sabato 9 gennaio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Atalanta si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Atalanta 0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Pioggia torrenziale a Benevento, il manto erboso per ora regge. 2? Manovra insistita ed avvolgente della Dea con il solito schema; Ilicic dal vertice destro pennella sul secondo palo per l’inserimento di Gosens che va in spaccata ma non trova la porta. 4? Ilicic sembra in giornata di grazia; Foulon e Schiattarella sono già dovuti ricorrere al fallo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Allo stadio, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Pioggia torrenziale a, il manto erboso per ora regge. 2? Manovra insistita ed avvolgente della Dea con il solito schema; Ilicic dal vertice destro pennella sul secondo palo per l’inserimento di Gosens che va in spaccata ma non trova la porta. 4? Ilicic sembra in giornata di grazia; Foulon e Schiattarella sono già dovuti ricorrere al fallo ...

